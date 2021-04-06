https://news.day.az/world/1331563.html Премьер Грузии заразился коронавирусом
Премьер Грузии заразился коронавирусом
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заразился коронавирусом (COVID-19).
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Грузии.
Результат теста премьер-министра на коронавирус оказался положительным.
Сообщается, что И.Гарибашвили чувствует себя хорошо и продолжает свою деятельность дистанционно в режиме самоизоляции.
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