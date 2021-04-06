Премьер Грузии заразился коронавирусом

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заразился коронавирусом (COVID-19).

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Грузии.

Результат теста премьер-министра на коронавирус оказался положительным.

Сообщается, что И.Гарибашвили чувствует себя хорошо и продолжает свою деятельность дистанционно в режиме самоизоляции.