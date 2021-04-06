Власти Саудовской Аравии назвали условия допуска паломников на умру

Желающие совершить малый хадж (умру) и посетить исламские святыни в Саудовской Аравии в период священного месяца поста Рамазан смогут получить разрешения только при условии вакцинации от нового коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на bigasia.ru, об этом объявило в понедельник министерство по делам хаджа и умры королевства.

"Выдача разрешений на умру и посещение двух священных мечетей [в Мекке и Медине] в месяц Рамазан будет осуществляться только тем, кто получил две дозы вакцины", - приводит телеканал "Аль-Арабия" заявление ведомства. Кроме того, указали в министерстве, в преддверии священного месяца пропускная способность Большой Мекканской мечети будет увеличена.

Месяц поста в большинстве арабских стран начинается 13 апреля. В этот период правоверным предписано воздерживаться от еды и питья в дневное время суток и разговляться ночью, возносить молитвы, совершать праведные поступки, помогать обделенным. Многие в месяц Рамазан стремятся совершить умру, которая в отличие от большого хаджа не имеет временных ограничений.

Еще в начале марта саудовские власти приняли решение допускать мусульманских паломников к большому и малому хаджу к святым местам в Мекке и Медине только после вакцинации от нового коронавируса.

Большой хадж к святыням ислама приходится в этом году на вторую половину июля. В прошлом году из-за пандемии паломничество проходило с участием всего 10 тыс. человек, из которых 30% были саудовцами, 70% - проживающими в стране иностранцами. Паломники из-за рубежа не были допущены к хаджу. Приоритет в выдаче спецразрешений отдавали людям в возрасте от 20 до 50 лет без хронических заболеваний, не инфицированным новым коронавирусом, ранее не совершавшим хадж и готовым выдержать карантинный период. Среди них были и врачи, переболевшие вызываемым коронавирусом заболеванием.

С ноября прошлого года Саудовская Аравия начала постепенно впускать паломников не старше 50 лет на умру при наличии отрицательного результата ПЦР-теста.