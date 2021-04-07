В США планируют вернуться к докризисному уровню занятости в 2022 году

Показатели безработицы в США должны вернуться на уровень, фиксировавшийся до пандемии коронавируса, в 2022 году. Об этом заявила министр финансов страны Джанет Йеллен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Экономика США, по оценке Йеллен, сейчас из-за высокой безработицы находится в упадке. По официальным данным на 2 апреля ее уровень составляет 6%. "Однако с учетом тех, кто вынужден был оставить работу ради ухода за ребенком или по состоянию здоровья, реальный уровень безработицы будет составлять почти 9%", - признала министр финансов.

Без пакета мер по стимулированию экономики на $1,9 трлн докризисного уровня безработицы в США удалось бы достичь только к 2024 году, заявила Йеллен.

Программа вакцинации и бюджетная поддержка должны, по прогнозам американского минфина, позволить повысить занятость в США. До пандемии COVID-19 безработица составляла около 3,5%.