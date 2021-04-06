Чавушоглу встретился с председателем Генассамблеи ООН

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился с председателем 75-й сессии Генассамблеи ООН Волканом Бозкыром.

Как передает Day.Az, об этом глава МИД Турции сообщил в Twitter.

"Деятельность Генеральной Ассамблеи ООН под его руководством, несмотря на пандемию, непрерывно продолжается", - подчеркнул Мевлют Чавушоглу.

Глава МИД отметил, что лидирующая роль Турции в ООН будет продолжена.

"Мы сделаем Стамбул центром ООН", - отметил М.Чавушоглу.

Встреча состоялась в рамках визита В.Бозкыра в Турцию. Напомним, после Турции председатель Генассамблеи ООН посетит Катар и Азербайджан.