https://news.day.az/world/1331612.html Чавушоглу встретился с председателем Генассамблеи ООН
Чавушоглу встретился с председателем Генассамблеи ООН
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился с председателем 75-й сессии Генассамблеи ООН Волканом Бозкыром.
Как передает Day.Az, об этом глава МИД Турции сообщил в Twitter.
"Деятельность Генеральной Ассамблеи ООН под его руководством, несмотря на пандемию, непрерывно продолжается", - подчеркнул Мевлют Чавушоглу.
Глава МИД отметил, что лидирующая роль Турции в ООН будет продолжена.
"Мы сделаем Стамбул центром ООН", - отметил М.Чавушоглу.
Встреча состоялась в рамках визита В.Бозкыра в Турцию. Напомним, после Турции председатель Генассамблеи ООН посетит Катар и Азербайджан.
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