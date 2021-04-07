В России за последние сутки коронавирусом заразились еще 8 294 человека

За последние сутки в России коронавирусом (COVID-19) заразились еще 8 294 человека.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб РФ, число инфицированных COVID-19 в России достигло 4 606 162.

За последние сутки от коронавируса умерли 374 человека. Число умерших от коронавируса достигло 101 480.

Отметим, по количеству случаев заражения коронавирусом Россия занимает четвертое место в мире после США, Индии и Бразилии.