https://news.day.az/world/1332976.html Тело принца Филиппа перезахоронят
Тело принца Филиппа перезахоронят
Тело принца Филиппа перезахоронят после смерти королевы Елизаветы II. Об этом стало известно британскому таблоиду Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Отмечается, до кончины Елизаветы II гроб герцога Эдинбургского будет помещен в Королевском хранилище часовни Святого Георгия. Дату похорон объявят в ближайшие дни.
Как предполагается, позже тело принца Филиппа будет перезахоронено рядом с королевой в мемориальной часовне Георга VI.
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