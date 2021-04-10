Тело принца Филиппа перезахоронят после смерти королевы Елизаветы II. Об этом стало известно британскому таблоиду Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, до кончины Елизаветы II гроб герцога Эдинбургского будет помещен в Королевском хранилище часовни Святого Георгия. Дату похорон объявят в ближайшие дни.

Как предполагается, позже тело принца Филиппа будет перезахоронено рядом с королевой в мемориальной часовне Георга VI.