https://news.day.az/world/1333019.html ДТП в Индии - 10 человек погибли
ДТП в Индии - 10 человек погибли
По меньшей мере 10 человек погибли, более 30 пострадали в аварии с автобусом, который свалился в субботу в придорожную канаву в индийском штате Уттар-Прадеш.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NDTV.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением.
Пострадавших госпитализировали.
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