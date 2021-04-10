ДТП в Индии

По меньшей мере 10 человек погибли, более 30 пострадали в аварии с автобусом, который свалился в субботу в придорожную канаву в индийском штате Уттар-Прадеш.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NDTV.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

Пострадавших госпитализировали.