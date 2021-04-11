https://news.day.az/world/1333080.html Авария на шахте в Китае: более 20 человек остались под землей
Авария на шахте в Китае: более 20 человек остались под землей
В китайском районе Синьцзяня на угольной шахте произошла авария. При этом в ней находились 29 рабочих. Об этом сообщают Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Восемь горняков были спасены. Однако 21 шахтер остался заблокированным. Отмечается, что на данный момент ведутся спасательные работы по пропавшим в шахте.
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