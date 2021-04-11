В прокуратуре Египта назвали причину столкновения двух поездов

Человеческий фактор стал основной причиной столкновения двух пассажирских поездов в Египте, приведшего к гибели 19 человек. Такие данные расследования обнародовала в воскресенье генеральная прокуратура страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно заявлению генпрокуратуры, "расследование железнодорожной катастрофы в провинции Сохаг 26 марта завершено, оно выявило, что в момент аварии начальник отдела контроля за движением поездов через вверенный ему участок не присутствовал на рабочем месте". Кроме того, отмечается в обнародованном коммюнике, "диспетчер центрального контрольного участка в Асьюте поздно сообщил машинисту скорого поезда о наличии другого состава впереди на тех же путях". Еще один диспетчер далее по курсу не повторил предупреждение машинисту идущего следом состава, что поезд впереди произвел остановку.

Помимо этого, выявлены нарушения в действиях машиниста первого поезда и его помощника, которые при экстренной остановке состава действовали в нарушение инструкций. В ходе следствия было установлено, что помощник машиниста этого поезда употреблял наркотические вещества - "гашиш и трамадол". "Следы наркотических веществ были обнаружены и в крови диспетчера одного из участков железнодорожной магистрали", - свидетельствуют данные расследования.