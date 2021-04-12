Принц Гарри вернулся в Великобританию, чтобы присутствовать на похоронах своего деда, герцога Эдинбургского принца Филиппа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает The Sun.

По прибытии британский принц будет обязан соблюдать карантин в течение десяти дней. При получении отрицательного теста на коронавирус данный срок может быть сокращен до пяти дней. Тем не менее он сможет посетить церемонию прощания, так как в соответствии с указом правительства, прибывшие из-за границы, могут "посещать похороны членов семьи или друзей". Отмечается, что Гарри остановится в Кенсингтонском дворце.

Ранее сообщалось, что принц Гарри приедет на похороны деда без своей супруги Меган Маркл. Маркл не сможет сопровождать мужа из-за того, что врачи не рекомендовали актрисе испытывать дополнительные нагрузки в связи с беременностью.

10 апреля Букингемский дворец объявил, что похоронная церемония принца Филиппа состоится 17 апреля. До даты похорон Великобритания будет соблюдать восьмидневный национальный траур, члены королевской семьи - две недели.

Принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет, не дожив два месяца до столетнего юбилея.