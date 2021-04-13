В Африке обнаружили штамм коронавируса с 34 мутациями

Команда ученых, работающих в Африке, обнаружила у путешественников в аэропорту Анголы новый штамм коронавируса с 34 мутациями - это больше, чем у всех известных штаммов. Об этом Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Отмечается, что новый вариант коронавируса выявили в середине февраля у туристов, прибывших из Танзании. "Геномы вирусов, обнаруженных у них, были практически идентичны и представляли собой крайне измененную последовательность наследственной линии А", - сообщили специалисты.

Новый штамм коронавирусной инфекции получил временное название A.VOI.V2. По мнению ученых, все эти мутации могут повысить сопротивляемость вируса к антителам и увеличить его заразность.