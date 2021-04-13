Жуткое ДТП в России

В Белорецке накануне произошла смертельная авария.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, об этом сообщают в пресс-службе УГИБДД МВД по Республике Башкортостан.

Как видно из кадров очевидца, водитель Skoda Octavia на полной скорости сначала съезжает с дороги влево, а затем влетает в дерево. За рулем был 30-летний житель Белорецкого района, он скончался на месте происшествия. Причины аварии будут установлены в рамках проверки, передает ГТРК "Башкортостан" .

Добавим, всего вчера зарегистрировано 5 автомобильных аварий, в которых 1 человек погиб, 6 получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции за сутки выявлено порядка 2350 нарушений правил дорожного движения, задержаны 29 нетрезвых водителей, разыскан один ранее угнанный автомобиль.