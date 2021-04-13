https://news.day.az/world/1333731.html Женщина выпала с 10-го этажа во время мытья окон и чудом выжила - ВИДЕО
Женщина выпала с 10-го этажа во время мытья окон и чудом выжила - ВИДЕО
Жительница Москвы чудом выжила после несчастного случая, произошедшего с ней во время генеральной уборки. Женщина мыла окно своей квартиры на 10-м этаже и сорвалась с подоконника.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал "Москва с огоньком", инцидент произошел на улице Дубнинской, в доме 27к1.
Спастись москвичке помог выступающий подъездный козырек - он затормозил падение.
Сейчас пострадавшей оказывают медицинскую помощь.
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