Женщина выпала с 10-го этажа во время мытья окон и чудом выжила

Жительница Москвы чудом выжила после несчастного случая, произошедшего с ней во время генеральной уборки. Женщина мыла окно своей квартиры на 10-м этаже и сорвалась с подоконника.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал "Москва с огоньком", инцидент произошел на улице Дубнинской, в доме 27к1.

Спастись москвичке помог выступающий подъездный козырек - он затормозил падение.

Сейчас пострадавшей оказывают медицинскую помощь.