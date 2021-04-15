Китай выразил протест Японии из-за решения сбросить воду с "Фукусимы" в океан

Власти Китая выразили протест Японии в связи с решением сбросить в океан с аварийной атомной электростанции (АЭС) "Фукусима-1" воду, очищенную от большинства опасных радиоактивных веществ. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В документе отмечается, что подобные действия говорят "о крайней безответственности, наносят серьезный ущерб здоровью и ставят под угрозу безопасность населения соседних государств".

Кроме того, отмечается, что односторонние действия японской стороны могут привести "к заражению радиацией вод Тихого океана и генетическим нарушениям".

Ранее стало известно, что японское правительство решило слить в океан воду с АЭС "Фукусима-1" после проведения тщательной очистки.

11 марта 2011 года в результате землетрясения в Тихом океане, недалеко от Токио, магнитудой 9 баллов возникло цунами. 15-метровая волна пробила ограждения АЭС и разрушила экстренные системы охлаждения станции, что привело к серии взрывов и выбросу радиоактивных материалов. Аварии был присвоен максимальный седьмой уровень.