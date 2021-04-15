На турецкую военную базу в Ираке совершено нападение

Турецкая военная база Башика под Мосулом на севере Ирака подверглась обстрелу, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

По их данным, неизвестны обстреляли территорию базы из гранатометов.

По предварительным данным, атака организована террористами РПК.

О других деталях инцидента не сообщается.