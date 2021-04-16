Африканец заснял смерч, который исчез так же внезапно, как появился - ВИДЕО
Житель африканской Руанды заметил, что на расположенном неподалеку от его дома озере Рухондо в районе Бурера вырос огромный смерч, который постепенно вырос до самых облаков.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, сначала на озере появилась небольшая воронка, она все росла, "питаясь" озерной водой, - все это происходило буквально в сотнях метров от ближайших к озеру жилых домов.
Мужчина успел предупредить свою семью о необходимости срочно покинуть дом, чтобы избежать смертельной опасности.
"Я не хотел паниковать, но все же предупредил об этом членов моей семьи <...> Я наблюдал, как из небольшой воронки рос смерч, пока он не превратился в гиганта, достигшего неба", - рассказал руандец.
К счастью, до домов смерч так и не дошел - он распался, и эвакуация оказалась излишней предосторожностью.
Специалисты отмечают, что явления такого рода возникают из-за перепадов температур - теплый воздух над ледяной водой приводит к образованию таких воронок, которые часто вырастают до огромных размеров.
Отмечается, что особой опасности они не представляют - разве что для пролетающих над ними самолетов.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре