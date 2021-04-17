В Нью-Йорке проходят протесты против полицейского насилия

Ряд разрозненных, небольших пока по масштабам протестов против полицейского насилия проходят в Нью-Йорке.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Группы по несколько десятков человек идут маршем по улицам, однако пока до столкновений с правоохранительными органами не дошло. Полиция лишь сопровождает протестующих. Временами демонстранты останавливаются посреди проезжей части.

В толпе звучат лозунги BLM ("Жизнь чернокожих имеет значение"). Демонстранты скандируют имя убитого недавно при задержании афроамериканца Данте Райта.

В толпе звучат кричалки: "Вы не сможете остановить революцию", "Нет полиции Нью-Йорка, нет - превосходству белых", "Прекратите убивать чернокожих детей", "Черная сила", "Хороших полицейских не бывает в расистской системе".

Протестующие призывают лишить силовиков в городе финансирования.