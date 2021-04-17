https://news.day.az/world/1334845.html В России выявили 9 321 случай заражения коронавирусом за сутки
В России выявили 9 321 случай заражения коронавирусом за сутки
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 321. Это максимальный прирост с 20 марта, Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, это следует из опубликованных в субботу данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,2%.
Всего, по данным штаба, в стране с начала пандемии заразились 4 693 469 человек.
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