Великобритания прощается с принцем Филиппом

Великобритания прощается с герцогом Эдинбургским Филиппом. Похороны пройдут в Виндзорском замке - присутствовать на церемонии смогут лишь приглашённые члены королевской семьи, а также представители родов войск, с которыми был связан герцог. Число тех, кто сможет проститься с мужем королевы Елизаветы II, из-за санитарных мер строго ограничено. По закону на похороны можно пригласить не более 30 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, отмечается, что на более скромной церемонии настаивал и сам принц Филипп. Согласно его воле, гроб с телом по территории Виндзорского замка провезёт переоборудованный внедорожник. За ним пройдут дети герцога - принцы Чарльз, Эндрю, Эдвард, принцесса Анна вместе с внуками - принцами Уильямом и Гарри.

Процессия должна начаться в 14:45 по местному времени. В 15 часов с залпом орудий конной артиллерии по всей стране начнётся минута молчания. Королева Елизавета II, как ожидается, прибудет отдельно от процессии в часовню св. Георгия, где траурные церемонии завершатся богослужением и гроб опустят в королевский склеп.

Принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет. В Великобритании был объявлен национальный траур, который продлится до завершения похорон. По решению королевы Елизаветы II, траур для королевской семьи и двора продлится две недели.