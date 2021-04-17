https://news.day.az/world/1334954.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,8 случилось в субботу на западе Турции.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям.
По его данным, подземные толчки были зарегистрированы в районе Датча провинции Мугла.
О разрушениях или пострадавших в настоящее время не сообщается.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре