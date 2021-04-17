В Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,8 случилось в субботу на западе Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям.

По его данным, подземные толчки были зарегистрированы в районе Датча провинции Мугла.

О разрушениях или пострадавших в настоящее время не сообщается.