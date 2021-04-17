Чехия высылает 18 сотрудников посольства России
Чехия высылает 18 сотрудников посольства РФ, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в субботу на экстренной пресс-конференции в Праге первый вице-премьер и глава МВД страны Ян Гамачек, временно исполняющий также обязанности министра иностранных дел.
"Я как министр иностранных дел Чехии принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были нашими спецслужбами четко определены как офицеры российских спецслужб СВР и ГРУ. В течение 48 часов Чехию должны покинуть 18 сотрудников российского посольства", - сказал он.
Вице-премьер выразил сожаление, что этот шаг нанесет серьезный удар по российско-чешским отношениям, но республика, по его версии, была вынуждена пойти на него. "Мы находимся в такой же ситуации, как Великобритания при попытке отравления [Скрипалей] в Солсбери в 2018 году. К 19:00 (20:00 мск - прим. ТАСС) я вызвал российского посла [в Чехии Александра] Змеевского и проинформировал его об этом", - сказал Гамачек.
В пресс-конференции также принял участие премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Он сообщил, что национальные спецслужбы указали на причастность ГРУ к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин на востоке страны в 2014 году.
"На основании однозначных улик, полученных в ходе расследования [причин взрыва], должен констатировать, что существует аргументированное подозрение в причастности офицеров российской военной разведки ГРУ, [а именно ее] подразделения 29155, к взрыву боеприпасов во Врбетице. Был причинен огромный материальный ущерб, возникла серьезная угроза для многих жителей, но, прежде всего, погибли два наших гражданина - ни в чем не повинные отцы семейств", - сказал Бабиш.
Он и первый вице-премьер подробно изложили суть дела президенту Чехии Милошу Земану. "Сегодня мы проинформировали господина президента Земана об этом деле и о том, что предлагается сделать (имеется в виду высылка сотрудников посольства РФ - прим. ТАСС). Президент выразил нам абсолютную поддержку. Данное дело и далее расследуют [чешские] компетентные органы. Чехия - суверенное государство и обязана на этот беспрецедентный факт реагировать должным образом", - отметил Бабиш.
Отмена визита в РФ
Гамачек в свою очередь сказал, что открывшиеся обстоятельства взрыва во Врбетице стали главной причиной его отказа от запланированного на 19 апреля рабочего визита в Москву, где с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым он планировал обсудить возможности получения Чехией российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
"Совместно с господином премьером мы информируем [о данном деле] наших союзников - партнеров в Евросоюзе и НАТО. Мы их просим о поддержке", - добавил Гамачек.
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