Роскосмос назвал место посадки космонавтов, возвращающихся с Луны

Руководство корпорации "Роскосмос" выбрало место посадки космонавтов, которые будут возвращаться из пилотируемого полета на Луну, который планируется в 2028-2030 годах, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"На этапе эскизного проектирования по результатам рекогносцировочных работ для штатного района посадки и первичного обслуживания возвращаемого аппарата пилотируемого транспортного комплекса определен район номер восемь "Оренбург", расположенный в 64,5 километрах к юго-востоку от города Оренбург с координатами 51 градус 28 минут 57 секунд северной широты, 55 градусов 52 минуты 38 секунд восточной долготы с радиусом восемь километров", - указано в приведенных документах с сайта госзакупок.

Указанная точка находится на территории России, в Беляевском районе Оренбургской области. Эта локация является безлюдной, в диаметре 8 километров отсутствуют населенные пункты.

Точка посадки будет зарезервирована для посадки возвращаемого аппарата корабля "Орел" при возвращении от Луны и с околоземной орбиты.