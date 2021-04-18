Саудовская Аравия и Иран начали переговоры по восстановлению отношений

Высокопоставленные чиновники Саудовской Аравии и Ирана ведут прямые переговоры с целью восстановить разорванные пять лет назад дипотношения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, переговоры, которые прошли 9 апреля в Багдаде при посредничестве иракского премьер-министра Мустафы Каземи, являются "первыми значительными политическими обсуждениями" между двумя странами с 2016 года.

По данным источников, переговоры включали в себя тему атак движения "Ансар Алла" (хуситов) по саудовской территории и "были позитивным". Делегацию из Саудовской Аравии возглавлял руководитель службы общей разведки Халид бин Али аль-Хумайдан. Источники сообщают, что следующий раунд переговоров запланирован на следующую неделю.

Отмечается, что переговоры состоялись на фоне попыток президента США Джо Байдена по восстановлению ядерной сделки и снижению напряженности в регионе. Еще одним фактором, который повлиял на то, что Иран и Саудовская Аравия сели за стол переговоров является желание последней положить конец шестилетней войне в Йемене, а также "завоевать благосклонность администрации Байдена, которая обещала пересмотреть отношения с королевством", пишет Financial Times.

По заявлению одного из чиновников, которое приводит газета, "переговоры продвигаются быстрее, потому что переговоры США (по ядерной сделке) также продвигаются быстрее и из-за атак хуситов".

При этом, как отмечает газета, высокопоставленный саудовский чиновник опроверг факт проведения переговоров между с Ираном. Иракское и иранское правительства от комментариев отказались.

Саудовская Аравия разорвала дипотношения с Ираном в январе 2016 года после того, как были совершены нападения на ее диппредставительства в Тегеране и Мешхеде, спровоцированные казнью в Саудовской Аравии известного шиитского проповедника Нимра ан-Нимра. Из солидарности с Эр-Риядом - одним из лидеров арабского суннитского мира - дипломатические отношения с Ираном прекратили Бахрейн, Судан и Джибути.