Премьер Чехии хочет рассекретить документ о ситуации со складом боеприпасов в Врбетице

Правительство Чехии 19 апреля может рассекретить документ о ситуации вокруг инцидента на складе боеприпасов в Врбетице. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на премьера страны Андрея Бабиша, передает Day.Az.

"Документ (о Врбетице) в понедельник обсудит правительство, я хочу, чтобы он был рассекречен. Общественность должна иметь об этом представление", - заявил Бабиш.

Бабиш добавил, что данный документ он получил от Службы безопасности и информации (СБИ, контрразведка) в пятницу в 16.54, примерно в это же время он попал в руки первого вице-премьера и временно исполняющего обязанности главы МИД Яна Гамачека.

"Я уже говорил с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, Евросовет будет скоро. Союзников я уже, конечно, проинформировал, через послов и Мишеля, на следующем заседании Евросовета мы будем точно говорить об этом (инциденте в Врбетице), хотя это дело 2014 года", - сказал Бабиш.

Ранее власти Чехии решили выслать 18 российских дипломатов. Как заявляют европейские СМИ, высылаемые дипломаты на самом деле были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Власти республики приняли решение, когда выяснили, что российские спецслужбы были причастны ко взрыву на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году, когда погибли два человека.

Фото: David W Cerny/Reuters