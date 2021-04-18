МИД России выразил протест Чехии

Россия выражает властям Чехии решительный протест в связи с высылкой 18 сотрудников посольства РФ и примет ответные меры.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении МИД РФ.

"Власти Чехии приняли беспрецедентное решение о высылке 18 сотрудников российского посольства под голословными и надуманными предлогами о причастности российских спецслужб к взрыву в 2014 году на военных складах в населенном пункте Врбетице. Это тем более абсурдно, поскольку ранее чешское руководство возлагало вину за взрывы на фирмы, владеющие этими складами, - говорится в документе. - Выражаем чешским властям решительный протест. Примем ответные меры, которые заставят авторов этой провокации осознать всю полноту ответственности за разрушение основ нормального развития отношений между нашими странами".

Как отметили на Смоленской площади, этот "враждебный шаг" продолжил серию антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы. "Нельзя не видеть также американский след. В стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России чешские власти по этой части даже превзошли своих заокеанских хозяев", - указывается в заявлении.

В Врбетице 16 октября 2014 года взорвалось 50 тонн боеприпасов. Их осколки разбросало в радиусе 800 м от места, где находилось складское здание. Погибли два сотрудника местной компании Imex Group, которая арендовала склад у государственного Военного технического института. В экстренном порядке была произведена эвакуация всех жителей деревни.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамачек в субботу сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которые, по версии чешской стороны, являются "офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ". Этот шаг был предпринят в связи с якобы открывшимися обстоятельствами взрыва в Врбетице. К нему, как утверждали политики, причастны "офицеры российской военной разведки ГРУ".