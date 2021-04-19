Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 140 млн

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 140,32 млн, увеличившись за сутки более чем на 809 тыс. Согласно опубликованным в воскресенье данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 11,4 тыс., превысив 3 млн, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В ВОЗ поступили сведения о 140 322 903 инфицированных и 3 003 794 умерших. Число заразившихся увеличилось на 809 004, умерших - на 11 481. Четвертый день подряд число новых случаев инфицирования превышает 800 тыс.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами.

Более трети случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Юго-Восточную Азию (272 989), на втором месте - Северная и Южная Америка (254 847), на третьем - Европа (203 134).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 31 250 635. Далее следуют Индия (14 788 109), Бразилия (13 832 455), Франция (5 178 513), Россия (4 702 101), Великобритания (4 385 942), Турция (4 212 645), Италия (3 857 443), Испания (3 396 685), Германия (3 142 262), Польша (2 688 025) и Аргентина (2 658 628).