В Турции от COVID-19 вылечились свыше 3,68 млн человек

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 318 человек, общее число жертв заболевания достигло 35 926.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 4 268 447, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 55 802 тестов.

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 43 856 человек, общее число выздоровевших достигло 3 687 590.