https://news.day.az/world/1335112.html В Турции от COVID-19 вылечились свыше 3,68 млн человек
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 3,68 млн человек
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 318 человек, общее число жертв заболевания достигло 35 926.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 4 268 447, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 55 802 тестов.
За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 43 856 человек, общее число выздоровевших достигло 3 687 590.
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