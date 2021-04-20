2021 год станет поворотным в борьбе с изменением климата

Текущий год станет ключевым для действий по предотвращению необратимого изменения климата. Об этом заявил в понедельник генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе презентации доклада "Глобальный климат" Всемирной метеорологической организации (ВМО), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Гутерриш назвал данные доклада крайне тревожащими. "Этот год должен стать годом действий, годом "сделай, несмотря ни на что", - призвал глава ООН. - Это действительно поворотный год для истории человечества".

"Мы стоим на грани пропасти, - предупредил генсек. - Последние шесть лет стали самыми жаркими за всю историю наблюдений". Он обратил внимание, что в июне 2020 года "температура в российском Верхоянске достигла 38 градусов, что стало самой высокой зарегистрированной температурой за полярным кругом".

В связи с этим Гутерриш призвал "страны "Большой семерки" на саммите в июне заявить о выделении $100 млрд для финансирования действий по остановке изменений климата".

Международный саммит по климату, который пройдет 22-23 апреля, станет возможностью для стран заявить о планах по достижению нулевого баланса выбросов углерода, считает Гутерриш.

"Мы рассматриваем этот саммит как возможность для стран, которые еще этого не сделали, заявить о своих национальных планах [по снижению вредных выбросов в атмосферу]", - сказал он. При этом Гутерриш напомнил о поставленной Парижским соглашением общей цели "достичь нулевого баланса парниковых выбросов в атмосферу к 2050 году".

США намерены 22-23 апреля провести международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата, на него приглашены 40 мировых лидеров. Мероприятие будет посвящено теме консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду.

К настоящему моменту более 100 стран заявили о намерении достичь нулевого баланса выбросов углерода к 2050 году, а Китай - не позднее 2060-го.