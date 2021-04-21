Су-57 доработают для управления группой беспилотников

Российский истребитель Су-57 модернизируют с целью снарядить его беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Начата разработка бортового оборудования и специального программного обеспечения, которое позволит Су-57 управлять группой малых ударных и разведывательных БПЛА. Также создается стенд для наземной отработки системы взаимодействия беспилотников с истребителем-носителем и между собой в режиме реального времени с использованием полунатурного моделирования", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, "один истребитель Су-57 сможет нести во внутрефюзеляжном отсеке более десятка беспилотников разведывательного и ударного назначения, а также радиоэлектронной борьбы".

"Аппараты в рамках концепции группового применения будут взаимодействовать по защищенным каналам связи как с бортовым комплексом самолета-носителя, так и между собой", - говорится в сообщении.

Разработчики предполагают, что самолет сможет сбрасывать беспилотники в районе предполагаемых боевых действий, а те будут создавать помехи для вражеских систем ПВО и атаковать их.