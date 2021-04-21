https://news.day.az/world/1335800.html В США экс-полицейского признали виновным в убийстве Джорджа Флойда
В США экс-полицейского признали виновным в убийстве Джорджа Флойда
Суд присяжных в Миннеаполисе (штат Миннесота) признал виновным по всем пунктам обвинения экс-полицейского Дерека Шовина, которому инкриминировалось непредумышленное убийство темнокожего Джорджа Флойда. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, заявил судья Питер Кэхилл.
Шовин признан виновным в убийстве второй и третьей степени, то есть непредумышленном, а также в причинении смерти Флойду по неосторожности второй степени. Самым тяжким из этих преступлений является убийство второй степени. Максимальное наказание за него составляет 40 лет тюремного заключения.
Приговор Шовину вынесут примерно через 8 недель, сообщил судья.
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