Умерла заслуженная артистка РСФСР

Заслуженная артистка РСФСР Ирина Моисеева умерла на 97 году жизни.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается в Instagram Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.

Прощание с Моисеевой пройдет в субботу, 24 апреля, в Большом ритуальном зале Центральной клинической больницы.

Артистка проработала в ансамбле имени Моисеева с 1941 года и до последних дней.

3 марта стало известно о смерти известного по сериалу "Сваты" актера Ивана Марченко. 43-летний артист последние годы боролся с онкологическим заболеванием, перенес несколько курсов лечения и операций. На некоторое время недуг отступил, но потом снова вернулся.