Компания Valneva начала финальный этап испытаний вакцины от коронавируса

Франко-австрийская биотехническая компания Valneva начала заключительный этап испытаний своей вакцины от коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Valneva <...> сегодня объявила, что приступила к определяющей третьей фазе клинических испытаний своей инактивированной адъювантной кандидатной вакцины от COVID-19 - VLA2001", - говорится в опубликованном в среду заявлении компании.

В ходе исследования, которое пройдет в Великобритании, препарат от Valneva сравнят с вакциной Vaxzevria производства британско-шведской AstraZeneca. В испытаниях поучаствуют около 4 тыс. человек, все они получат две дозы VLA2001.

Исполнительный директор Valneva Томас Лингельбах отметил, что препарат компании является "единственной инактивированной кандидатной вакциной против COVID-19, которая проходит клинические испытания в Европе".

Если третья фаза пройдет успешно, компания планирует подать заявку на регистрацию препарата к осени.

Ранее Valneva заключила соглашение с правительством Великобритании о поставке 100 млн доз вакцины в 2021-2022 годах в случае успеха клинических испытаний. Еще 90 млн доз могут быть поставлены в период с 2023 по 2025 годы. В конце января Великобритания начала производить вакцину Valneva в Ливингстоне (Шотландия).