https://news.day.az/world/1336317.html В России сообщили, когда может появиться вакцина от коронавируса в виде капель
В России сообщили, когда может появиться вакцина от коронавируса в виде капель
Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, когда в стране может появиться вакцина от коронавируса в виде капель. Об этом он рассказал в эфире Первого канала, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
По его словам, подобный препарат может быть создан в конце 2021-го или начале следующего года.
При этом А.Гинцбург подчеркнул, что гарантировать разработку подобной вакцины в указанные сроки он не может.
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