В России сообщили, когда может появиться вакцина от коронавируса в виде капель

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, когда в стране может появиться вакцина от коронавируса в виде капель. Об этом он рассказал в эфире Первого канала, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, подобный препарат может быть создан в конце 2021-го или начале следующего года.

При этом А.Гинцбург подчеркнул, что гарантировать разработку подобной вакцины в указанные сроки он не может.