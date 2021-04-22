Словакия вышлет трех сотрудников российского посольства
Три сотрудника посольства РФ в Братиславе в течение недели должны покинуть территорию Словакии в соответствии с актуальной геополитической ситуацией, а также с ситуацией в Чехии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил в четверг на пресс-конференции премьер Словакии Эдуард Хегер.
"В соответствии с актуальной геополитической ситуацией, а также с ситуацией в Чехии три сотрудника посольства РФ в Братиславе в течение семи дней должны покинуть территорию Словакии", - сказал Хегер, отказавшись ответить на вопросы журналистов.
Ранее глава МИД Словакии Иван Корчок заявлял, что Словакия предпримет резкие действия в поддержку Чехии, где произошли взрывы во Врбетице.
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