Посол США прибыл в Вашингтон после рекомендации российского МИД

Посол США в РФ Джон Салливан прибыл в Вашингтон после рекомендации МИД России вернуться в США для консультаций, передаёт Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Салливан вышел в зал прибытия аэропорта имени Даллеса в Вашингтоне после прибытия его самолета из Лондона.

Ранее Москва предложила послу США покинуть Россию для консультаций в Вашингтоне.

Госдепартамент заявлял, что Салливана не высылали и не предписывали ему покинуть Россию. По версии американского внешнеполитического ведомства, Салливан поехал в Вашингтон увидеться с семьей и пообщаться с представителями администрации. Президент Джо Байден попросил Салливана остаться на посту на неопределённое время, хотя США часто меняют послов за границей после прихода к власти новой администрации.