https://news.day.az/world/1336538.html В России выявили 8 840 случаев заражения коронавирусом за сутки
В России выявили 8 840 случаев заражения коронавирусом за сутки
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 840, до 4 744 961. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%.
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