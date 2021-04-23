В России выявили 8 840 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 840, до 4 744 961. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%.