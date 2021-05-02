Президент Колумбии заявил о введении войск в города, где продолжаются протесты
Президент Колумбии Иван Дуке приказал направить военных в города, где все еще идут акции протеста против налоговой реформы. Демонстрации происходят с нарушением общественного порядка, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Фактор военного присутствия будет действовать в городах, где есть большой риск для жизней граждан", - сообщил Дуке в ходе выступления, размещенного на странице в Twitter.
Президент обратил внимание, что военные "обучены работать в городских условиях и будут оказывать поддержку полицейским".
По всей Колумбии начались манифестации против налоговой реформы. В результате беспорядки наблюдались в Боготе, Кали, Медельине, а также других городах. В пятницу, 30 апреля, власти согласилось изменить текст реформы.
Фото: Colombian Presidency/Reuters
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