В Киргизии сообщили о 178 пострадавших на границе с Таджикистаном

Число пострадавших граждан Киргизии в конфликте на границе с Таджикистаном увеличилось до 178 человек. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения страны Ализа Солтонбекова, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"На 2 мая число пострадавших граждан Киргизии в результате конфликта на границе с Таджикистаном достигло 178 человек", - сказала она.

Солтонбекова добавила, что еще 34 человека погибли.

Ранее сообщалось о 173 пострадавших.

До этого Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Киргизии сообщила, что военнослужащие Таджикистана открыли огонь по жилым домам граждан Киргизии у киргизско-таджикской границы. После этого киргизская погранслужба обвинила Таджикистан в стягивании военной техники к границе. В Таджикистане эти данные опровергли.

28 апреля на границе Киргизии и Таджикистана между местными жителями произошел конфликт в районе водораспределительного пункта "Головной", который таджикская сторона считает своей территорией, киргизская - спорной. В результате столкновений с обеих сторон погибли около 40 человек, более 200 пострадали.