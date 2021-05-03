Общее число заболевших коронавирусом в Индии приближается к 20 миллионам

Общее число заболевших коронавирусом в Индии достигло почти 20 миллионов, а количество смертей от COVID-19 за сутки выросло на 3417.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, по данным министерства здравоохранения, при 368 147 новых случаях за последние 24 часа общее число инфицированных в Индии составляет 19,93 миллиона, а общее количество смертей - 218 959 человек.

Медицинские эксперты отмечают, что реальные цифры могут быть в 5-10 раз выше официальных.