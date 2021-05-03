https://news.day.az/world/1339364.html ВС Турции уничтожили двух террористов
ВС Турции уничтожили двух террористов
ВС Турции в рамках операции Pençe-Yıldırım на севере Ирака нейтрализовали посредством ударного вертолета ATAK двух террористов РКК. Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции, передает Day.Az.
"Двое террористов РКК, обнаруженных в регионе, были нейтрализованы посредством вертолета ATAK. Таким образом, число нейтрализованных (в рамках указанной операций) террористов достигло 46", - говорится в сообщении.
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