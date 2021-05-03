Жители Финляндии массово умирают из-за неизвестного наркотика

По меньшей мере десять смертей, связанных с неизвестным наркотическим веществом, зафиксированы в Финляндии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Yle.

Так, пять смертей произошли в финском городе Турку.

"Смерть нескольких молодых людей за такой короткий период времени дает основание подозревать, что исключительно опасный наркотик сейчас распространяется среди молодых людей в Турку", - заявил представитель полиции Яри Риали.

Кроме того, еще пять случаев были зарегистрированы в Хельсинки, сообщает Turun Sanomat. В настоящее время не установлено, с каким веществом связаны летальные исходы.