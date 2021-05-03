В Грузии более 68 тыс. человек захотели вакцинироваться

На специальном веб-сайте, созданном Минздравом для определения желающих пройти вакцинацию от коронавируса, сегодня зарегистрировались 68 339 человек, передает Day.az со ссылкой на Грузия Online.

Граждане могут выбирать максимум три из перечисленных вакцин. 29 967 человек выразили желание пройти вакцинацию вакциной "Модерна". 13 499 граждан хотят привиться "Астразенекой", а 8 530 выбрали Johnson & Johnson. Что касается вакцины "Нововакс", то привиться ею изъявили желание 5 720 человек, 5 032 человека - вакциной "Синофарм", 940 человек - "Синоваком".

Как отмечается на портале, цель предварительной регистрации - получить информацию о количестве желающих вакцинироваться от COVID-19.

"Также предоставляется возможность выбирать между вакцинами. Принять участие в вакцинации от COVID-19 может население старше 18 лет", - заявляют в Минздраве.