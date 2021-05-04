Флорида сняла все коронавирусные ограничения

Губернатор Флориды Рон Десантис подписал указ, который отменяет все введенные из-за коронавируса ограничения в штате.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания NBC.

"Если кто-то считает, что им нужны меры полицейского контроля на этой стадии борьбы с пандемией, значит, он не верит в эффективность вакцины", - сказал губернатор. Десантис также подписал закон, который в будущем ограничит возможности властей округов переводить на удаленный режим работы школы и предприятия.

Решения о введении или снятии коронавирусных ограничений в США принимают власти штатов. По мере прогресса прививочной кампании страна начинает постепенно возвращаться к нормальной жизни. О планах полностью открыть все предприятия города к 1 июля на прошлой неделе заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. Ранее от масочного режима и ряда других мер, направленных на предотвращение распространения инфекции, отказались Техас, Миссисипи, Вайоминг и Мэриленд. Поскольку Десантис принадлежит к республиканцам, которые скептически настроены относительно масочного режима и социальной изоляции, соответствующие меры во Флориде на практике и так не соблюдались последние несколько недель - в период весенних каникул в США.

По данным федеральных Центров профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), полностью вакцинированы уже около 30% американцев, более 43% получили первую дозу вакцины.