https://news.day.az/world/1339622.html В Польше возобновляют работу торговые центры и музеи

В Польше возобновляют работу торговые центры и музеи

В мире, 4 мая 2021 09:13 265
В Польше возобновляют работу торговые центры и музеи

Власти Польши приступают ко второму этапу снятия ограничений, введенных в марте из-за третьей волны эпидемии коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Жители Польши впервые за шесть недель смогут пойти в торговые центры, чтобы приобрести одежду, технику или другие товары, не относящиеся к категории первой необходимости. Ранее в стране были открыты только продуктовые и хозяйственные магазины, а также аптеки. При этом сохраняется требование, согласно которому на каждые 15 кв. м площади торговой точки не должно приходиться более одного покупателя. Аналогичные требования будут действовать и в костелах. Можно также посещать художественные галереи и музеи.

С 8 мая разрешено работать гостиницам и сдавать жилье в краткосрочную аренду. Здесь тоже есть ограничения. Расположенные внутри общие зоны отдыха, бассейны и спа-салоны должны оставаться закрытыми. Заполнять можно только 50% номеров.

15 мая возобновить работу смогут рестораны и кафе, однако обслуживать посетителей можно будет только на открытых террасах и верандах. Возможность приглашать гостей внутрь заведения общепита получат не ранее 29 мая.

В середине мая планируется открыть кинотеатры и театры под открытым небом с заполняемостью до 50% мест, а также разрешить проводить семейные мероприятия на открытом воздухе, например, свадьбы, с лимитом гостей до 25 человек.

Младшая школа сможет возобновить работу с соблюдением санитарных мер безопасности. С 15 мая к ним присоединятся ученики средней школы, а к 29 мая планируется возвращение за парты всех школьников. Учебный год в республике длится почти до конца июня.

На данный момент все приезжающие в Польшу должны проходить 10-дневную изоляцию. От карантина освобождаются те, кто уже прошел вакцинацию от коронавируса или имеет справку об отрицательном результате теста на коронавирус, полученную в ЕС не позднее 48 часов до приезда или же сделанную по приезде на территорию страны. От карантина освобожден и ряд профессиональных категорий: дипломаты, рыбаки, моряки, водители грузового транспорта, медики, а также ученики и участники спортивных мероприятий.

 

Вакцинация от коронавируса началась в Польше 27 декабря 2020 года. За минувшие месяцы в страну поступило более 13 млн доз вакцины американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американской фирмы Moderna, а также британско-шведской компании AstraZeneca и американской Johnson & Johnson.

Более 11,9 млн доз уже использовано: первую дозу двухкомпонентных вакцин получили 8,9 млн жителей Польши, полный курс вакцинации прошли 2,9 млн. Побочная реакция была выявлена у 6 996 привитых.

В первую очередь в Польше вакцинировали медиков, потом - людей старше 70 лет и учителей. Уже наступила очередь других возрастных и профессиональных категорий. Ведется запись 30-летних.

Планируется, что 20 млн человек в Польше будут привиты до конца второго квартала. Все желающие получат хотя бы первую дозу до конца августа.

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