https://news.day.az/world/1339868.html Скорая столкнулась с поездом в России - ВИДЕО
Скорая столкнулась с поездом в России - ВИДЕО
Карета скорой помощи попала под поезд в городе Темрюк в Краснодарском крае.
Как сообщает портал "Темрюк инфо", авария произошла около 13:00 на объездной дороге, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ
По предварительным данным, бригада СМП серьезно пострадала, людей пришлось вырезать из автомобиля. В Сети появились первые кадры с места столкновения. На них видно, что машина "неотложки" получила серьезные повреждения.
Как сообщили в региональном Минздраве, в карете скорой помощи находилось пять человек, все они доставлены в больницу, состояние пострадавших - стабильное.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
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