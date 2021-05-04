Скорая столкнулась с поездом в России

Карета скорой помощи попала под поезд в городе Темрюк в Краснодарском крае.

Как сообщает портал "Темрюк инфо", авария произошла около 13:00 на объездной дороге, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ

По предварительным данным, бригада СМП серьезно пострадала, людей пришлось вырезать из автомобиля. В Сети появились первые кадры с места столкновения. На них видно, что машина "неотложки" получила серьезные повреждения.

Как сообщили в региональном Минздраве, в карете скорой помощи находилось пять человек, все они доставлены в больницу, состояние пострадавших - стабильное.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.