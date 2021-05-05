В России выявили 7 975 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 975, до 4 847 489. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,16%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком автономном округе и Чукотском автономном округе (по 0%), в Республике Алтай и Еврейской автономной области (по 0,02%), в Республике Тыва (0,03%).

В частности, за сутки было выявлено 711 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 601 - в Московской области, 209 - в Ростовской области, 146 - в Воронежской области, 128 - в Иркутской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 271 044 человека.