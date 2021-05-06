Принц Уильям захотел модернизировать монархию

Внук британской королевы Елизаветы II, герцог Кембриджский Уильям уже раздумывает над тем, как он хочет модернизировать систему в стране. Об этом знакомый с ситуацией источник рассказал US Weekly, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его информации, 39-летний принц "уже думал о будущем монархии и изменениях, которые он внесет", даже несмотря на то, что официально является вторым в очереди на престол после своего отца Чарльза. Отмечается, что хотя Уильям уважает протокол и традиции, он видит своей миссией установление более близкой связи с народом.

"Он и [его жена] Кейт успешно создали здоровый баланс между открытостью и завесой тайны, которая окружает королевскую семью. (...) Он принимает тот факт, что быть в центре внимания - часть работы, и его это устраивает", - поделился собеседник издания.

Источник добавил, что принц серьезно относится к будущей роли короля и считает большой честью и привилегией занять такую должность. "Монархия и его семья всегда будут для него на первом месте", - считает он. Собеседник добавил, что за годы Уильям "более чем доказал, что достоин" престола, а его супруга Кейт и далее будет прекрасной опорой.