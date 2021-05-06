Парламент Германии одобрил послабления для привитых от COVID-19 и выздоровевших

Бундестаг (парламент Германии) одобрил в четверг проект распоряжения правительства о снятии ряда карантинных ограничений для привитых от COVID-19 и выздоровевших. Трансляция голосования велась на сайте парламента, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"За" проголосовали правящие партии - блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии, фракции "Союза-90" / "Зеленых" и Левой партии, - против выступили депутаты от "Альтернативы для Германии", парламентарии от Свободной демократической партии воздержались.

Документ предусматривает, что привитые и переболевшие COVID-19 смогут беспрепятственно встречаться друг с другом, им не нужно будет предоставлять результаты теста на коронавирус при посещении ряда заведений и магазинов и не придется уходить в карантин при возвращении из стран, которые считаются зоной повышенного риска заражения. Однако им придется по-прежнему носить защитные маски в определенных местах.

Во вторник распоряжение принял кабмин Германии. Министр юстиции ФРГ Кристине Ламбрехт назвала ослабление карантинных ограничений для привитых от COVID-19 и выздоровевших "важным шагом к нормальной жизни".

В пятницу по документу проголосует Бундесрат (палата представителей федеральных земель), и 8-9 мая он может вступить в законную силу. Федеральные земли параллельно уже начали самостоятельно ослаблять карантин для привитых и переболевших. В их числе Бавария и Гессен.