На Пашиняна опять подали в суд

Бывший адвокат и.о. премьер-министра Никола Пашиняна Тигран Атанесян отдал под суд своего бывшего подзащитного, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Тигран Атанесян обратился в Административный суд с требованием признать отсутствие правовых оснований для исполнения Николом Пашиняном обязанностей премьер-министра или его пребывания на должности и.о. премьер-министра после подписания президентом 25 апреля указа о принятии отставки правительства Армении.

Иск завизирован на судью Григора Аракеляна.

Отметим, что Тигран Атанесян в свое время был защитником Никола Пашиняна по делу 21 марта.