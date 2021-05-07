https://news.day.az/world/1340767.html На Пашиняна опять подали в суд - ПОДРОБНОСТИ
На Пашиняна опять подали в суд - ПОДРОБНОСТИ
Бывший адвокат и.о. премьер-министра Никола Пашиняна Тигран Атанесян отдал под суд своего бывшего подзащитного, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Тигран Атанесян обратился в Административный суд с требованием признать отсутствие правовых оснований для исполнения Николом Пашиняном обязанностей премьер-министра или его пребывания на должности и.о. премьер-министра после подписания президентом 25 апреля указа о принятии отставки правительства Армении.
Иск завизирован на судью Григора Аракеляна.
Отметим, что Тигран Атанесян в свое время был защитником Никола Пашиняна по делу 21 марта.
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