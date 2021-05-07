Мощный взрыв прогремел на ремонтном заводе в Китае

Мощный взрыв прогремел на ремонтном заводе в Гуанчи-Чжуанском автономном районе Китая.

Как сообщает информационный портал Sina со ссылкой на дежурного в местной администрации, в результате инцидента один человек погиб, еще трое пострадали, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Инцидент произошел вечером 6 мая в уезде Байсэ. Как отмечают местные власти, наиболее вероятной причиной взрыва стал реагент, который использовался при ремонте дороги.

По данным издания, пострадавшие в настоящее время госпитализированы. На кадрах, которые появились в Сети, можно заметить, что взрывная волна повредила также и автомобили, которые были припаркованы неподалеку. Кроме того, оказались выбиты стекла домов и повалено несколько деревьев.